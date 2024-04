Il Gelato di Marina compie i suoi primi 10 anni e vi invita alla sua festa

Per rendere ancora più speciale la festa, ci saranno scivoli gonfiabili, baby dance, bolle di sapone e uno spettacolo di magia. Appuntamento domenica 21 aprile

Domenica 21 aprile alle ore 15, Il Gelato di Marina di Vergiate (Via Boschetto 16, entrata da Via Piave) vi aspetta per festeggiare i suoi primi 10 anni!

Per l’occasione il sindaco consegnerà ufficialmente la De.C.O. per Il Vergiatello, eccellenza della gelateria di Vergiate.

Per rendere ancora più speciale la festa, ci saranno scivoli gonfiabili, baby dance, bolle di sapone e uno spettacolo di magia… il tutto da accompagnare ottimo gelato e tante golosità.