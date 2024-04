Marco Reguzzoni si candida alle Europee con Forza Italia

L’ex esponente della Lega e presidente dell’associazione ‘I Repubblicani‘, Marco Reguzzoni, ha annunciato la sua candidatura alle elezioni europee nel Nord-Ovest con Forza Italia. La decisione è stata ufficializzata durante una conferenza stampa tenutasi a Milano, dove Reguzzoni ha presentato la sua corsa come indipendente nella lista del partito di centrodestra.

Con una lunga carriera politica alle spalle, che lo ha visto anche presidente della provincia di Varese, Reguzzoni ha rappresentato la Lega come capogruppo alla Camera, promuovendo in particolare una legge sul ‘Made in Italy’. Tuttavia, aveva lasciato la politica nel 2012, definendo quel momento come un “colpo di stato”.

Durante la conferenza stampa, Reguzzoni ha ringraziato il coordinatore lombardo di Forza Italia, Alessandro Sorte, per averlo accolto e ha sottolineato l’importanza di mantenere la parola data in politica, un valore che ha trovato in Sorte.

Riguardo alla sua posizione in lista, Reguzzoni ha espresso la volontà di essere l’ultimo, a dimostrazione di umiltà e rispetto verso gli altri candidati. Ha inoltre sottolineato l’importanza di Milano come capitale economica del Paese e la necessità che questa città torni a essere protagonista a livello europeo.

La decisione di tornare in politica è stata definita “sofferta”, ma Reguzzoni si è detto consapevole delle sfide che lo attendono. Ha poi chiarito che la sua candidatura non dovrebbe essere strumentalizzata per attaccare alcun alleato di governo, rispondendo implicitamente a chi faceva notare la coincidenza della conferenza con il 40esimo compleanno della Lega lombarda.

Infine, Reguzzoni ha sottolineato come il panorama politico sia cambiato nel corso degli anni, con la Lega che ora si presenta come “Lega per Salvini premier”. Ha ricordato i vecchi slogan del partito, ma ha sottolineato anche la necessità di iniziare un nuovo percorso. Ha concluso ribadendo il suo impegno nei confronti del Nord, dichiarando di non aver mai tradito le aspettative di quella parte del Paese.