Omaggio ad Anita O’Day, Giusy Consoli la più amata dai varesini in concerto a Varese Vive

Con la cantante sul palco il chitarrista Luciano Zadro, il contrabbassista Marco Conti e il batterista Francesco D’Auria. L’appuntamento è a Varese per le ore 18 di domenica 28 aprile in via San Francesco d’Assisi 26 a Varese

Riprende l’attività del 67 Jazz Club Varese e l’ospite sul palcoscenico della sede di Varese Vive, in via San Francesco d’Assisi 26, è Giusy Consoli, personaggio amatissimo dal pubblico varesino e non solo che ne apprezza talento, passione e qualità delle proposte. Il suo nuovo progetto si intitola “Anita’s mood” ed è dedicato alla cantante statunitense Anita O’Day, grande protagonista della scena internazionale per quasi settant’anni, dagli anni Trenta sino il 2006, quando scomparve.

Anita O’Day, nel corso della sua straordinaria carriera, ebbe modo di collaborare con moltissimi giganti della scena jazzistica, cantando con diverse grandi orchestre (quelle di Gene Krupa, Stan Kenton, Woody Hermann e Benny Goodman) ma anche in ambiti più ristretti, registrando per grandi etichette (soprattutto la Verve).

Per questo suo viaggio nell’affascinante universo di Anita O’Day, Giusy Consoli, come è suo costume, è accompagnata da autentici fuoriclasse dei rispettivi strumenti, tutti quanti grandi amici del 67 Jazz Club: il chitarrista Luciano Zadro, il contrabbassista Marco Conti e il batterista Francesco D’Auria.

L’appuntamento è per le ore 18 di domenica 28 aprile nella sede di Varese Vive, in via San Francesco d’Assisi 26 a Varese. Ingresso 10 euro, gradita la prenotazione al numero 335-8208969. Inoltre il 67 Jazz Club Varese ha organizzato per la serata di martedì 30 aprile, dichiarata giornata internazionale del jazz, in collaborazione con la Simply Bob Big Band e con Oldies, una jam session a sostegno della propria attività. L’appuntamento, in questo caso, sarà in via Brennero 60 a Varese con inizio alle ore 21 e con offerta libera all’ingresso.