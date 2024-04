Per il Jazz day una serata speciale Club di via Brennero a Varese

Il 30 aprile (inizio ore 21), in concomitanza con l’International Jazz Day, al 67 Jazz Club di via Brennero 64 a Varese si terrà una jam session solidale a sostegno del club per promuovere la diffusione del jazz nel territorio. Per l’occasione, il 67 Jazz Club collaborerà con la Simply Bop Big Band ODV, una formazione che si impegna a tenere vivo lo spirito del bop, uno stile jazzistico che ha segnato una rivoluzione nel panorama musicale a partire dagli anni ’40.

Il club, che è dedicato al padre del jazz in questa provincia, ovvero Renato Bertossi, organizza dunque una grande serata per gli amanti della buona musica. Sul palco infatti saliranno musicisti del calibro di Maurizio Baroffio al pianoforte, Dario Parisi alla chitarra, Marco Verduci alla batteria e Stefano Julius Giuliani al contrabbasso.