Rapine a mano armata a Cadegliano Viconago, arrivano le condanne

Il tribunale di Varese ha emesso il suo verdetto riguardo alle due rapine a mano armata avvenute nel supermercato Dpiù di Cadegliano Viconago nel 2020. Due imputati sono stati condannati a sei anni di reclusione, mentre un terzo è stato assolto dalle accuse.

Il processo si è concluso con un mix di condanne e assoluzioni per i tre imputati. Nel dettaglio, l’ex vicedirettore del negozio, ritenuto il principale responsabile e giudicato colpevole, è stato condannato insieme a un altro individuo. Tuttavia, un terzo imputato è stato assolto dalle accuse.

Le rapine sono avvenute in rapida successione nel febbraio e giugno del 2020 presso il supermercato situato sulla Statale 233. Nel primo caso, avvenuto il 2 febbraio, due uomini incappucciati sono entrati nel negozio poco prima della chiusura. Hanno minacciato il direttore con una pistola, costringendo poi i dipendenti a consegnare loro l’incasso, pari a circa 8.000 euro. Per questo episodio, tutti gli imputati sono stati assolti, come richiesto anche dal pubblico ministero.

Quattro mesi dopo, il negozio è stato nuovamente preso di mira. Durante questa seconda rapina, avvenuta mentre il direttore, il suo vice e una commessa stavano trasportando l’incasso in banca, due uomini hanno puntato una pistola contro il vicedirettore e gli hanno sottratto la borsa contenente circa 5.000 euro.

La svolta nelle indagini è arrivata grazie alle foto pubblicate su Facebook dai sospettati. I carabinieri hanno confrontato queste immagini con i filmati delle telecamere di sorveglianza, notando corrispondenze tra la moto e le scarpe indossate dai rapinatori e quelle presenti nelle foto sui social. Inoltre, è emerso che i tre imputati avevano avuto frequenti contatti telefonici nei giorni e nelle ore delle rapine, anche se successivamente hanno cancellato i messaggi.

L’esito del processo ha quindi confermato l’implicazione dei due individui in questione nelle rapine al supermercato, mentre il terzo è stato assolto dalle accuse. La sentenza emessa rappresenta un importante passo avanti nella risoluzione di questo caso di criminalità locale.