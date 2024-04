Torna lo Scarpone Luvinatese: 800 metri di gara in salita

La corsa in salita del primo maggio è un evento ormai tradizionale per gli amanti del running: 800 metri di dislivello per la gara giunta alla sua 58ª edizione

Torna anche quest’anno lo Scarpone Luvinatese.

La corsa in salita del primo maggio è un evento ormai tradizionale per gli amanti del running: questa storica gara di corsa in montagna, giunta alla sua 58ª edizione, parte dalla piazza di Luvinate e arriva fino all’osservatorio astronomico “G V Schiaparelli”, situato a 1226 metri sul livello del mare.

Una competizione che porta i partecipanti ad affrontare un dislivello totale di circa 800 metri, che rende la gara particolarmente impegnativa e spettacolare, offrendo ai partecipanti una vera sfida di resistenza e forza in salita. La partenza è fissata per le 10. Dopo la competizione, i partecipanti e gli spettatori potranno godere di un pranzo conviviale al Parco del Sorriso, dove alle 14 si terranno anche le premiazioni.

Anche per i più giovani è prevista una gara sulla falsariga di quella per gli adulti: nella stessa giornata è organizzata infatti la 20ª edizione de “Lo Scarponcino“, adattata quest’anno a un nuovo percorso di poco più di 4 km a causa dei lavori al ponte sul Tinella. La partenza di questa corsa è fissata per le 15, e le premiazioni per le 17.15.

Durante tutto il giorno, il Parco del Sorriso ospiterà anche uno stand gastronomico, con possibilità di asporto portando i propri contenitori. Tra le specialità offerte spiccano piatti tipici come polenta e asino, ideali per scaldarsi in una giornata di temperature ancora fredde.

Per restare aggiornati sugli eventi, è possibile visitare il sito web www.proluvinate.it.

Per info o ulteriori dettagli, è possibile contattare l’organizzazione al numero di telefono 339 3175529 o seguire la pagina Facebook della Pro Loco di Luvinate.