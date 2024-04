Ventenne arrestato mentre rubava in stazione a Gallarate

Un cittadino ventenne di origine marocchina è stato colto in flagranza a rubare presso la Stazione di Gallarate, tra la via Borghi e la Piazza Giovanni XXIII ed immediatamente fermato dalla pattuglia di Polizia Locale presente in posto per un servizio di controllo. Nella tarda serata di sabato 20 aprile, il giovane è stato tratto in arresto e il denaro recuperato.

“Dopo essere riusciti venerdì a rintracciare il pirata della strada che ha investito un pedone con la figlia sulle strisce pedonali in meno di un’ora, la polizia locale si dimostra ancora fondamentale per garantire la sicurezza in città arrestando sul fatto un cittadino marocchino che aveva commesso un furto. Complimenti ai nostri agenti, agli operosi ed efficaci ufficiali e al comandante per le operazioni condotte questo fine settimana”. Così dichiara il sindaco Andrea Cassani a cui fa eco l’assessore dell’Igna.