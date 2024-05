A Bisuschio Resteghini non si ripresenta, in campo Ruggiero e Zanovello con due liste civiche

Cambia completamente lo scenario politico amministrativo a Bisuschio. Dopo una lunga riflessione il sindaco uscente Giovanni Resteghini ha deciso che non si candiderà per il terzo mandato. Inoltre, dopo le elezioni del 2019, con un solo candidato sindaco, quest’anno ci saranno due liste a contendersi i voti degli elettori.

La notizia dell’uscita di scena di Resteghini, è di queste ore: «La decisione, a lungo ponderata, l’ho presa in questi giorni. Da una parte mi dispiace perché ho fatto l’amministratore con grande passione per il mio paese, ma dieci anni da sindaco sono tanti e oggi ho altri progetti da portare avanti. Sono contento però di aver chiuso alcuni progetti importanti e di aver posto le basi per altri interventi che chi mi succederà potrà portare avanti».

A scendere in campo per la carica di primo cittadino ci saranno Michele Ruggiero con la lista civica “Cambiamo Bisuschio” e Silvano Zanovello, con la lista “Coinvolgiamo Bisuschio”, anch’essa civica.

Per il piccolo centro della Valceresio, che perde uno dei suoi amministratori storici e più impegnati, la costruzione di due nuove liste è comunque segno di ritrovata attenzione per la vita cittadina da parte della società civile che non mancherà di mettere in campo nuove idee e punti di vista diversi.