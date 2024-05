Cucciolo di volpe resta incastrato in un canale, lo salvano i vigili del fuoco

Nella mattinata di lunedì 27 maggio i vigili del fuoco di Ispra sono intervenuti nel comune di Laveno Mombello, in via Valdinaccam per soccorrere un cucciolo di volpe rimasto incastrato in un canale di scarico.

Dopo aver recuperato e messo in salvo, gli operatori lo hanno rilasciato nel bosco in buone condizioni di salute.