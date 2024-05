Elezioni Europee, Alessandro Zan (PD) arriva a Saronno

I Giovani Democratici del Saronnese invitano la cittadinanza all’incontro con l’onorevole Alessandro Zan che si terrà venerdì 31 maggio alle 18:30, viale Santuario 2, presso Sala Nevera.

«Questo incontro rappresenta un’importante occasione di dialogo e confronto in vista delle elezioni europee su temi di grande rilevanza per il nostro territorio e per il futuro delle giovani generazioni – spiegano i Giovani Democratici del Saronnese, organizzatori dell’evento -. L’on. Zan nel 2020 è stato il relatore di un disegno di legge contro la misoginia, l’omolesbobitransfobia e l’abilismo, noto, appunto, come Ddl Zan. Invitiamo tutti i cittadini, le associazioni locali a partecipare numerosi».

Per maggiori informazioni:

– Email: giovanidemocraticisaronno@gmail.com

– Instagram: gdsaronnese