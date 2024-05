Festa all’Oasi Lipu della Palude Brabbia tra escursioni, laboratori e spettacoli

Come tutte le Oasi lipu anche la Palude Brabbia è in festa domenica 5 maggio con una giornata ricca di eventi per grandi e piccini: Dalle visite guidate sui sentieri dell’area protetta allo speciale laboratorio sulle erbe commestibili, in programma per i bambini c’è anche una fiaba itinerante con il Mago Melchiorre e i suoi incredibili animali e una speciale “pesca” negli stagni per i più grandicelli.

Di seguito il programma nel dettaglio.

h. 9.30 e 14.30

Visite guidate

Accompagnati dalle guide Lipu lungo i sentieri della Riserva integrale per scovare gli animali che popolano la Palude. Saranno sufficienti un binocolo (eventualmente messo a disposizione dagli organizzatori) e una buona vista per cogliere piccole curiosità del mondo alato e non solo.

Le visite guidate devono essere prenotate a QUESTO LINK.

h. 9.30

Raccontar di Alberi

Tutti i sensi attivati nel girovagare lungo i sentieri dell’oasi tra profumi, suoni, colori e vibrazioni. Un percorso dedicato agli adulti per conoscere gli alberi più comuni dei boschi prealpini ma anche le ultime novità scientifiche legate alla comunicazione nel mondo vegetale.

Sarà possibile ascoltare la voce delle piante attraverso un particolare strumento e sentire brevi poesie di aiuto in questa immersione in cui fermarsi, a dispetto di un mondo in cui tutto corre veloce.

h. 14.30

Ritorno di Mago Melchiorre

Una fiaba itinerante lungo i sentieri dell’Oasi per bimbi dai 4 ai 7 anni che aiuteranno i vari personaggi a risolvere il “problema” scoppiato in Palude!

Non mancheranno prove pratiche (anche aiutanti dai genitori) e colpi di scena.

h. 14.30

Vita sott’acqua

Laboratorio di “pesca” per bambini dai 7 ai 12 anni. Armati di retino potranno pescare i piccoli abitanti degli stagni per meglio vedere la vita presente sotto la superficie dell’acqua come tritoni, rane e ditischi.

h. 14.30

Erbacce in padella

Passeggiata in compagnia di Rosella, la nostra amica esperte di erbe commestibili, per scoprire le ricette che si “nascondono” nei prati.

Consigliatissimi taccuino e penna per annotare tutti gli appunti e spunti di Rosella.

INFORMAZIONI

Ritrovo presso Ingresso Oasi in fondo a via Carlo Porta ,a Inarzo

Parcheggi liberi in Via Patrioti 22 a Inarzo oppure in Via Vanetti vicino alla chiesa di Inarzo

Si consigliano scarponcini o scarpe chiuse.

È necessario avvisare per mail a oasi.brabbia@lipu.it se non è possibile partecipare all’evento entro le 12.00 del giorno precedente.

Per ulteriori informazioni: oasi.brabbia@lipu.it