Kissing Gorbaciov: a Cardano il film sul punk rock tra il Salento, Mosca e Leningrado

Un piccolo paese del Salento, alcune rock band sovietiche, i CCCP e un viaggio di otto giorni tra Mosca e Leningrado: è l’incredibile storia raccontata da “Kissing Gorbaciov”, il film documentario che verrà proiettato mercoledì 8 maggio al circolo Quarto Stato di Cardano al Campo.

La storia di un incredibile, doppio tour, alla vigilia dei grandi eventi che avrebbero portato l’Urss a disgregarsi. Tutto sulle note del punk e del rock.

“Nel 1988 a Melpignano, un piccolo paesino del Salento, avviene un evento storico: per la prima volta delle rock-band sovietiche si esibiscono oltrecortina. Nel marzo 1989 saranno alcune band italiane, tra le quali i CCCP – Fedeli alla linea, ad esibirsi in Unione Sovietica“. Un tour che riuscì a creare un ponte tra due mondi divisi, attraverso un linguaggio che non ha bisogno di interpreti: la musica.

Due mondi lontanissimi, due scenari quasi in contrasto e stranianti: da un lato l’estetica sovietica degli emiliani Cccp, dall’altra la furia iconoclasta del punk che anche in Urss sapeva essere provocatorio, dentro a un regime totalitario, in crisi ma anche nel mezzo di un’inattesa stagione di trasformazione e apertura, la perestroijka di Gorbaciov, non a caso evocato dal titolo come grande nume tutelare.

Prodotto da Smk Factory, entrato nella cinquina finalista dei Nastri D’Argento 2024 (sezione Cinema, Spettacolo, Cultura), il film ha la regia di Andrea Paco Mariani e Luigi D’Alife e ha un “cast” che comprende i CCCP – Fedeli alla linea, Sergio Blasi, Antonio Princigalli, Gino Castaldo, Alba Solaro, Francesco Costantini, il giornalista moscovita Artemij Troickij. E ancora i RATS e i Mista & Missis, protagonisti a loro volta di una tour in Unione Sovietica. Uno sguardo sul 1988-89, ma anche uno sguardo sull’oggi, anche con chi è cambiato molto in questi tre decenni e mezzo

In occasione della proiezione a Cardano, il circolo apre alle 20.45. Inizio proiezione ore 21.