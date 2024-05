“La città del futuro” è a Malnate

Giovedì 23 maggio 2024 alle ore 20.45 il Partito Democratico di Malnate ha organizzato un’iniziativa presso l’Aula Magna della scuola media di Malnate.

Prenderanno parte alla discussione Pierfrancesco Maran, assessore alla Casa e Piano Quartieri del Comune di Milano e candidato alle Elezioni Europee nella circoscrizione Lombardia, Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta, Nadia Cannito, candidata sindaco di Malnate e Samuele Astuti, consigliere regionale della Lombardia.

Pierfrancesco Maran, autore anche del libro Le Città Visibili, insieme agli altri relatori affronterà i cambiamenti nelle città, approfondendo temi cruciali come ambiente, trasporti e urbanistica.

Sarà l’occasione per approfondire insieme a Nadia Cannito il programma per Malnate della coalizione da lei guidata. Samuele Astuti offrirà una prospettiva sulle politiche regionali e su come queste possono integrarsi efficacemente con le iniziative locali.

La giornalista Barbara Zanetti de La Prealpina guiderà il dibattito.