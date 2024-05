L’Amicizia al centro della XVI edizione di LIBRIamoCI

Foto d’archivio

“L’amicizia è l’unico cemento capace di tenere insieme il mondo”. Questa la massima di Woodrow Wilson che ha ispirato i racconti degli oltre 500 studenti che hanno partecipato alla XVI edizione di LIBRIamoCI, il conconcorso grafico e letterario promosso dal IC Varese 5 Dante Alighieri, diretto dalla preside Patrizia Iotti.

Mercoledì 22 maggio a partire dalle ore 9.30 presso il Teatro Apollonio di Varese le premiazioni della manifestazione cui hanno partecipato i ragazzi della secondaria Dante e gli alunni delle classi 5^ delle primarie Morandi, Baracca, Carducci e Fermi dello stesso Istituto Comprensivo.

La premiazione del concorso sarà presentata dall’ex peside della Dante, Maria Rosa Rossi, presidente di giuria, e sarà intervallata dai brani eseguiti dagli studenti del musicale della secondaria, dai canti degli alunni delle classi 5^ della primaria e, per la prima volta, anche dai canti del Corpo docenti del IC Varese 5.

Alla manifestazione parteciperanno anche Lidia Munaretti (ex vicepreside) e Antonio Borgato, entrambi della Famiglia Bosina, per l’interpretazione di alcuni brani tratti da note opere letterarie ispirate al tema dell’amiciazia.

Nel corso della mattinatal’Associazione Genitori della Dante assegnerà la Borsa di studio Ochetti, in memoria di un papà che si è molto speso per la scuola, a uno studente per ogni anno di corso (classi 1^, 2^ e 3^), mentre la menzione speciale Premio Recalcati, in onore di un’ex insegnante di Arte e immagine della Dante, sarà riconosciuta a uno dei disegni in gara per la XVI edizione di Libriamoci.