Manca un mese all’edizione 2024 della “CorriAzzate by Night”

Il 20 giugno 2024, l’Oratorio di Azzate ospiterà una serata di sport e divertimento con l’evento “CorriAzzate By Night” organizzato da Africa&Sport in collaborazione con Runner Valbossa. Un evento da non perdere per tutti gli appassionati di corsa, con un massimo di 500 iscritti.

Programma della Serata

Ore 20:00 – CorriAzzate di 4,8 km La serata inizierà con una gara competitiva nazionale FIDAL di 4,8 km, aperta anche a chi desidera partecipare in modalità non competitiva. Gli iscritti avranno un’ora di tempo per completare il percorso. Le iscrizioni sono disponibili sul sito www.irunning.it o direttamente sul posto la sera della gara.

Ore 21:00 – CorriAzzate delle Stelle A seguire, alle 21:00, si terrà la “CorriAzzate delle Stelle”, una gara nazionale femminile FIDAL ad invito di 6,2 km, seguita dalla gara maschile.

Stand Gastronomico e Beneficenza

Durante l’evento sarà attivo uno stand gastronomico con griglia, patatine fritte e bibite. Il ricavato della serata sarà devoluto in beneficenza a sostegno delle spese di gestione di “Casa Africa”, la guest house di Azzate che ospita gli atleti keniani del team.

Quote di Iscrizione:

Competitiva: 10€ fino al 3 giugno, 12€ fino al 18 giugno, 15€ il giorno della gara (pettorale, chip, panino salamella e ristoro finale inclusi).

Non competitiva: 8€ (pettorale, panino salamella e ristoro finale inclusi).

Quote agevolate per gruppi sportivi.

Premiazioni Saranno premiati i primi 5 uomini e le prime 5 donne assolute, così come i primi 3 uomini e le prime 3 donne di ogni categoria FIDAL. Inoltre, verrà assegnato un premio speciale ai 3 gruppi più numerosi (con almeno 20 iscritti).

Informazioni e Contatti Per ulteriori informazioni, è possibile contattare Marco al numero 346 8530073 o inviare un’email a info@africasport.it. Seguite anche le pagine social di CorriAzzate per aggiornamenti e novità.