Successo dell’open day di AGESP Energia e del gruppo Acinque

«Tutti gli slot erano esauriti, è stata un’iniziativa di successo, con un’ottima risposta da parte dei cittadini», queste le parole del Presidente di AGESP, Paolo Montani, presente all’open day che

si è tenuto nella giornata di sabato 18 maggio per permettere ai cittadini di vedere con i loro occhi come viene prodotta l’elettricità che arriva nelle loro abitazioni.

A Busto Arsizio, AGESP insieme al gruppo Acinque, ha voluto organizzare un incontro con i cittadini per poter mostrare loro come è organizzato l’impianto di teleriscaldamento, che porta energia elettrica ed energia termica a quasi cinquemila appartamenti di Busto.

L’obiettivo è quello di far conoscere le fonti e le infrastrutture che garantiscono forniture con continuità e sicurezza assicurando energia nelle case. I cittadini sono stati accompagnati dai tecnici dell’azienda alla scoperta dell’infrastruttura di via Marco Polo, illustrandone caratteristiche e funzionamento.

Si parla infatti di cambiamento, e di sostenibilità: «Il senso della giornata è quello di dare un vero valore al teleriscaldamento, ma anche di ampliarlo al territorio, in modo che anche Busto possa dare un suo contributo al paese», ha detto Montani.

L’idea di proporre una serie di visite guidate all’interno dell’impianto, permette anche di avvicinare la comunità al teleriscaldamento. Infatti come ha sottolineato Andrea Tognoli, amministratore delegato di AGESP Energia: «Questa giornata ad impianti aperti è un modo per aprirci ai cittadini e far vedere l’impresa, i sistemi efficienti e puliti che raggiungono le abitazioni. È anche un modo per creare maggiore consapevolezza e coinvolgimento nella popolazione».

Non si parla quindi solo di comunità, ma anche e soprattutto di sostenibilità: «Grazie al teleriscaldamento è possibile la riduzione di circa 2220 tonnellate di CO₂ nell’ambiente», come spiega Emanuele Antonelli, Sindaco di Busto Arsizio, presente anche lui all’incontro. In merito all’iniziativa della giornata, prosegue dicendo: «Questo è un incontro dedicato al racconto delle attività, per avvicinare il lavoro ai cittadini, mostrargli come funziona il meccanismo, gli impianti della struttura, e i macchinari, che si cercherà di portare avanti nel tempo».

Tognoli conclude così: «Una serie di progetti verrà attuata al fine di rendere la rete di Busto sempre più efficiente».