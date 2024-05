Torna la festa del paese, cinque giorni di eventi, incontri e giochi a Buguggiate

La “Festa del Paese 2024” di Buguggiate è un evento organizzato dalla Pro Loco di Buguggiate che promette di essere un punto di incontro vivace e ricco di attività per la comunità locale. La festa è un’occasione per celebrare la cultura, la storia e le tradizioni del paese attraverso una serie di eventi che si svolgono su più giorni.

Programma della Festa

Quest’anno le attività coprono ben cinque giorni e si svolgono all’interno dell’Oratorio Parrocchiale (via Trieste, 31) o nel grande prato di fronte ad esso (salvo dove diversamente indicato).

Il divertimento è assicurato per tutti e i motivi di interesse sono molteplici: dal benessere alla musica, passando per la fotografia, la poesia, il buon cibo e tanti giochi per i più piccoli.

Ecco il programma nei dettagli:



VENERDI’ 3 MAGGIO

– alle 18.30:Pellegrinaggio al Sacro Monte di Varese e al Santuario di S. Maria del Monte. Partenza dalla Chiesa di S. Vittore, via Trieste, 31. Prenotazioni in Sagrestia al termine delle S. Messe

– alle 20.30: Recita del S. Rosario e a seguire (ore 21.00), Santa Messa solenne in onore di S. Vittore, il patrono di Buguggiate, presso la Chiesa di S. Vittore, via Trieste, 31

GIOVEDI’ 9 MAGGIO

Serata Benessere (entrata libera) oratorio

– alle 20.30: “Sai davvero cosa Mangi?” (dall’etichetta al prodotto) a cura della Dott.ssa Alessandra Baruffato, medico nutrizionista

– alle 21.15: Fruit break, un sano e vitaminico rinfresco offerto dalla Proloco

– alle 21.30: “Dal respiro al canto” (consigliato abbigliamento comodo) con Mariachiara Ferraro, pneumofonista

VENERDI’ 10 MAGGIO

– alle 19.30: oratorio “La Cena della Salute” Cena a base di prodotti bio e naturali, a cura de l’Alveare

Costo: 20 euro. Sarà presente la dottoressa Giorgia Carabelli, biologa nutrizionista. E’ necessaria una conferma entro lunedì 6 maggio (info e prenotazioni esclusivamente con messaggio WhatsApp al numero: 3475886426)

– alle 21.30: campo dell’oratorio Stand gastronomico e musica con Dj Dos

SABATO 11 MAGGIO

Campo dell’oratorio:

– alle 14.30: “Pomeriggio Baby” Scivoli gonfiabili, tappeti elastici e laboratori per i bambini

– dalle 14.30 alle 19.30: Oratorio di San Giovanni, centro storico “La pittura dell’anima: il mio viaggio oltre il visibile” Mostra di Viviana Poli a cura di Obiettivo Cultura

– alle 15.00: Performance poetica di Gaia Croce (si ripete ogni ora fino alle 18.00)

– alle 15.00: “Foodography” Mostra fotografica a cura del fotoclub La Focale

– alle 18.00: Aperitivo

– alle 19.00: Apertura stand gastronomico.

– alle 20.00: Concerto della MDF Band (i grandi classici della musica italiana)

DOMENICA 12 MAGGIO

Campo dell’oratorio:

– tutto il giorno: Mercatino degli hobbisti e creativi italiani

– tutto il giorno: “Foodography” Mostra fotografica a cura del fotoclub La Focale

– alle 10.00: Santa Messa solenne, con accensione del Fuoco dei Martiri, presso la Chiesa di S. Vittore, via Trieste, 31

– dalle 10.00 alle 12.30 e successivamente dalle 14.30 alle 19.30: Oratorio di San Giovanni, centro storico “La pittura dell’anima: il mio viaggio oltre il visibile”. Mostra di Viviana Poli a cura di Obiettivo Cultura

– alle 11.00, alle 12.00 e successivamente dalle 15.00 alle 18.00 (si ripete ogni ora): Performance poetica di Gaia Croce

– alle 11.15: Camminata per le contrade: una passeggiata per le vie del paese Iscrizioni e partenza dall’Oratorio Parrocchiale

– alle 11.30: “Mattina Baby” Scivoli gonfiabili e tappeti elastici per i bambini

– alle 13.00: Stand gastronomico con risottata offerta dal Bar Giardino

– alle 15.00: “Dog Academy”: esibizione cinofila

– alle 16.00: Corsa con i sacchi e laboratori

– alle 17.00: Buguggiate e i suoi autori si raccontano con gli autori Angela Borghi, Lidia Falzone e Franco Luini

– alle 19.00: Apertura stand gastronomico

– alle 19.30: Concerto della band Imagin

– alle 21.00: “Il Mercante di Gravità”: spettacolo di Niccolò Nardelli

– alle 22.30: Campo dell’oratorio Chiusura della festa con spettacolo pirotecnico