Un’auto prende fuoco ad Arcisate, salvo il conducente

Brutta disavventura per un automobilista che oggi pomeriggio ha visto la su auto andare a fuoco ad Arcisate. E’ successo in via Cavour. L’auto ha preso fuoco mentre stava andando e fortunatamente l’uomo alla guida se ne è accorto in tempo ed è riuscito a fermare il veicolo prima che venisse divorato dalle fiamme, in una zona lontana da altre auto.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco che hanno provveduto a spegnere le fiamme e a mettere in sicurezza il tratto di strada interessato.

Nessuna conseguenza per l’automobilista che ha fatto in tempo a mettersi in salvo e a chiamare i soccorsi.