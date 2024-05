Visita all’Isola di Toscana in Lombardia: la Diocesi di Milano a Castiglione Olona

Iniziativa per le Giornate di valorizzazione del patrimonio culturale ecclesiastico, che si svolgeranno in tutt’Italia dall’11 al 19 maggio

In occasione delle Giornate di valorizzazione del patrimonio culturale ecclesiastico, che si svolgeranno in tutt’Italia dall’11 al 19 maggio, la Diocesi di Milano promuove una rassegna di eventi, visite guidate e concerti in 150 luoghi (questo il link).

Il Museo della Collegiata aderisce alle Giornate con una visita guidata con inizio presso la Chiesa del SS. Corpo di Cristo, tabernacolo architettonico posto nel cuore del borgo, precoce ripresa in terra lombarda di uno dei maggiori capolavori del primo Rinascimento fiorentino, la Sagrestia Vecchia di Brunelleschi in San Lorenzo.

Da questo tempio a pianta centrale, nato dalla volontà del cardinale Branda Castiglioni quale parte essenziale del progetto che 600 anni fa trasformò Castiglione Olona nella prima città ideale dell’Umanesimo, si giungerà al Complesso della Collegiata. Nella Collegiata, costruita dal 1422, saranno protagonisti della visita gli affreschi di Masolino da Panicale, a cui si deve il ciclo della Vergine, e le storie dei santi Stefano e Lorenzo del fiorentino Paolo Schiavo e del senese Vecchietta. Nel Battistero è il capolavoro di Masolino, con il racconto della vita del Battista, in cui personaggi aggraziati si muovono tra delicati paesaggi e architetture in prospettiva. Nelle sale museali, ospitate nell’antica canonica, sono esposti dipinti, oreficerie, codici miniati.

Durata: 2 ore

Costo: 10 euro (pagamento in loco)

Prenotazione obbligatoria via mail, scrivendo a didattica@museocollegiata.it