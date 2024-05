Weekend a tinte giallonere tra Albizzate e Casciago

Doppio impegno per i colori gialloneri dell’Asd San Michele, la società sportiva di Casciago. Si parte venerdì 10 maggio con la cena sociale ad Albizzate, da Al Posto Giusto – Circolo The Family, locale da poco rilanciato con una nuova gestione di marca proprio casciaghese. Un menù dedicato ai tesserati della società e un momento di incontro e dialogo con dirigenti e allenatori, guardando insieme alle sfide presenti e future. Ci sarà anche la musica con la band musicale NoPipposClub, un’asta con le maglie dei giocatori di serie A e tanto divertimento.

Sabato 11 maggio per tutto il giorno secondo appuntamento con i tornei a Casciago. Sul campo di via Piave si sfideranno i giocatori della categoria Giovanissimi in un quadrangolare che vedrà impegnate Ispra, Ceresium Bisustum, Valceresio e ovviamente il San Michele.

Lo stand gastronomico sarà aperto per tutto il giorno con tante prelibatezze (panini con salame, salamelle e hamburger, patatine e naturalmente bevande di ogni tipo). Il centro sportivo sarà accessibile per tutti, per godersi una giornata di sport e divertimento in compagnia.