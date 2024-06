A giugno la Gelateria Solstizio di Malnate vi invita ai suoi weekend a tema cheesecake

Non mancano granite, fruttelli, semifreddi, torte gelato, monoporzioni, yogurt, gelato vegano e tante altre golosità

Rita Campiotti, con la sua GELATERIA SOLSTIZIO DI MALNATE (via Isola Bella 22) vi aspetta tutti i sabati e le domeniche di giugno per proporvi ogni volta una vera e propria

degustazione di gelato CHEESECAKE (senza glutine)

Nella preparazione del suo gelato, Rita è costantemente alla ricerca di materie prime d’eccellenza, con attenzione alla stagionalità e alla reperibilità dei prodotti possibilmente di origine italiana.

Il gelato della Gelateria Solstizio è preparato miscelando gli ingredienti in modo armonico e bilanciato per ottenere un gelato dove i profumi e i sapori vengono esaltati senza alterarli. La gelateria propone una varietà di gusti che spaziano da quelli tradizionali a quelli più elaborati per deliziare il palato di tutti i suoi clienti, dai più piccoli ai più grandi.

Tanti anche i gusti vegani, come tutti quelli a base di frutta, il fondente, la mandorla, il pistacchio, la liquirizia, il caffè e tanti altri, tutti da assaggiare.

L’offerta della Gelateria Solstizio non si ferma al gelato ma evolve nel tempo, con prodotti del tutto inediti affiancati ad altri stagionali. Non mancano granite, fruttelli, semifreddi, torte gelato, monoporzioni, yogurt e tante altre golosità.

Per effettuare una prenotazione è possibile chiamare il numero +393314196017

Segui la Gelateria Solstizio su Facebook e Instagram