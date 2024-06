A Morazzone via al primo “Memorial Luca Olmi”: tre settimane di calcio e divertimento

Dodici squadre in campo per sfidarsi all’ultimo gol e ricordare un amico che non c’è più. Ma anche buon cibo e divertimento assicurato a Morazzone per il primo “Memorial Luca Olmi” organizzato dall’Asd Morazzone in collaborazione con gli amici e la famiglia di Luca, scomparso nel 1997.

Si parte martedì 18 giugno alle 20.15 con il primo match, preceduto da un piccolo momento riservato a chi ha avuto l’idea ed è riuscito a realizzarla, per ricordare Luca: sette anni fa, sullo stesso campo, si giocò una partita revival con tutti i compagni di squadra dell’attaccante cresciuto nella Schiannese e poi transitato da Azzate e Varese. Un giocatore promettente che ha interrotto la propria carriera e la propria vita a soli 16 anni.

Il torneo si svolgerà sui bellissimi campi del centro sportivo di Morazzone: tre partite a sera dal 18 al 27 giugno (eccezion fatta per il 19 e il 20 giugno quando le partite saranno solo 1 e 2 a sera). Poi le fasi finali, con i quarti previsti per le prime due serate di luglio, semifinali il 4 luglio e finali il 5 luglio. Sul campo centrale di Morazzello saranno giocate tutte le partite della fase a eliminazione diretta. Durante tutto il torneo ci sarà spazio per mangiare e bere insieme negli spazi del centro sportivo

Insieme agli amici e allo staff del Morazzone ci saranno anche i famigliari di Luca, la sorella Sara e i genitori Pina e Valentino, coinvolti dall’organizzazione fin dal primo momento. VareseNews seguirà lo svolgimento del torneo con articoli, foto e video che saranno pubblicati e diffusi sui social network del giornale. Non resta che attendere il fischio iniziale per ricordare un amico e una promessa del calcio andato via troppo presto.