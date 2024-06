Le ultime due edizioni hanno riservato grandi emozioni e basket di alto livello. Anche la terza, in programma sabato 15 e domenica 16 giugno del Bellavista Playoground di Malnate promette di essere all’altezza, se non meglio.

Lo storico torneo malnatese, nato nel 1993 e tornato in auge dopo il ripristino del campetto avvenuto nel 2020 ha riscosso un grande successo a livello numerico e ha in serbo grandi novità per l’edizione 2024. Una su tutte è l’ingresso del torneo all’interno del Circuito Nazionale FIP di 3vs3 Street Basket Circuit “Estathè” che aumenta la qualità e il livello di competizione.

Il torneo si suddividerà in due categorie: Under 15, che giocherà il sabato, e la categoria Senior che giocherà la domenica. Il sabato, dopo le finali, si terrà l’All Star Game femminile e successivamente quello maschile accompagnati dalla grigliata della Proloco di Malnate.

La domenica invece vedrà nel pomeriggio l’esibizione dei Space Jumpers, famosi sul web per le loro schiacciate e per i video di recensione dei campetti. Nel corso del torneo ci sarà anche la gara dal tiro da tre punti che ha un costo di 3 euro con annesso un ulteriore premio per il vincitore. Per condire il tutto nel corso di queste due giornate saranno presenti stand enogastronomici e un DJ Set in collaborazione con Village Disco.

Con i soldi che verranno raccolti per questa competizione verranno poi riutilizzati per la manutenzione dei campetti di pallacanestro. Grazie ai fondi raccolti l’anno scorso, gli organizzatori e l’amministrazione comunale sono infatti riusciti a sistemare il campetto della “167” nel quartiere Santa Rita.

Affrettatevi! Le iscrizioni chiudono il 9 giugno.

REGOLAMENTO

Vincerà chi raggiungerà prima i 21 punti o in caso la squadra che è in vantaggio alla fine dei 10 minuti Il costo di iscrizione per il torneo invece è di 12 euro per ogni membro della squadra e ci saranno in palio dei premi per i vincitori e per i secondi classificati.