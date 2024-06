BrenNightRun: la corsa serale di Brenno Useria

Non è solo una corsa, ma una celebrazione della comunità e della passione per la corsa. Sabato 15 giugno l’evento sportivo dell’Atletica Arcisate che fa parte del circuito del Piede d’Oro

Il 15 giugno, alle ore 20, il borgo di Brenno Useria ospiterà la tanto attesa gara podistica notturna BrenNightRun. Questo evento sportivo creato e gestito dal G.S. Atletica Arcisate unico nel suo genere promette di riunire corridori di tutte le età e livelli di abilità per una serata all’insegna del divertimento e dello sport. La BrenNight fa parte del circuito del Piede d’Oro 2024.

La BrenNightRun non è solo una corsa, ma una celebrazione della comunità e della passione per la corsa. Con un percorso studiato per valorizzare le bellezze del territorio, i partecipanti avranno l’opportunità di correre attraverso le strade illuminate del centro storico di Brenno Useria, immergendosi in un’atmosfera magica e suggestiva fino al Santuario del Monte Useria.

L’evento è aperto a tutti, dai corridori esperti ai principianti, con la possibilità di scegliere tra diverse distanze, adattate a ogni livello di preparazione. Sarà inoltre disponibile lo stand gastronomico birra e salamella del corpo musicale della Banda di Brenno.

Le iscrizioni sono aperte dalle ore 18.30 direttamente sul posto. Non perdere l’occasione di vivere una serata indimenticabile e di far parte di una comunità di appassionati di corsa.

«Unisciti a noi il 15 giugno alle ore 20 per la BrainNight e scopri il piacere di correre sotto le stelle nella splendida cornice di Brenno Useria – invitano gli organizzatori -. Che tu sia un atleta professionista o un amante delle passeggiate serali, la BrenNightRun è l’evento che fa per te. Ti aspettiamo a Brenno Useria per una sersta di sport, amicizia e divertimento».

3 marzo: Varese – Marciando per la Vita (L. Ponti | I. Bianchi)

17 marzo: Azzate – Gran Prix della Valbossa (F. Pisani | G. Banfi)

24 marzo: Cadrezzate con Osmate – Corri sul Lago di Monate (L. Ponti | F. Canale)

7 aprile: Arsago Seprio – Arsalonga (S. Marcolli | I. Bianchi)

14 aprile: Brebbia (Ronché) – Stramulino

28 aprile: Gallarate – Life Run 10

5 maggio: Malnate – Città di Malnate

12 maggio: Castiglione Olona – Athlon Run

19 maggio: Malgesso – Corri con Lidio

26 maggio: Cocquio Trevisago – Camminiamo Insieme

9 giugno: Angera – Corri sotto la Rocca

15 giugno: Arcisate (Brenno) – Brennight

23 giugno: Brinzio – Trofeo della Balena

7 luglio: Arcisate – Quatar pass per Arcisà

14 luglio: Casale Litta (Villadosia) – Quater pass inturna a Maria Bambina

15 settembre: Besozzo (Cardana) – Camminata Alpina

22 settembre: Besnate – Gsp Purple Run

29 settembre: Cantello – Corri e Cammina Cantello

6 ottobre: Rodero (Co) – Sporterapia Run-Trofeo Rodero

20 ottobre: Cavaria con P. – C.C. dei 7 Campanili