Dal Quirinale alla Fondazione Morandini: il Maestro Michele Gamba in concerto con Andrea Pecolo

La stagione concertistica della Fondazione Marcello Morandini dal titolo “Sintonie” presenta domenica 9 giugno un esclusivo concerto con il pianista Maestro Michele Gamba e il violinista Andrea Pecolo nella suggestiva cornice del Museo Morandini. Il programma di musica da camera, sotto la direzione artistica del Maestro Matteo Amadasi, presenta 13 artisti tra cui 10 Professori dell’Orchestra del Teatro alla Scala di Milano, con esecuzioni e un dialogo aperto tra i musicisti e il pubblico. Reduce dal successo dell’esecuzione al Quirinale lo scorso 2 giugno abbiamo incontrato il Maestro Michele Gamba.

Il concerto del 9 giugno presenta un dialogo tra violino e pianoforte. Qual è il programma di sala?

Sono molto felice e onorato di suonare insieme ad Andrea Pecolo in un viaggio musicale attraverso due capolavori: la sonata K 376 di Mozart, che ha scritto da giovanissimo quando aveva solo 25 anni, di una bellezza sublime e la prima sonata di Brahms op. 78. che affondale radici nella classicità. Un programma con temi e melodie che si può godere a tutti i livelli.

Lo scorso 2 giugno ha diretto l’orchestra sinfonica della RAI al Quirinale, come ha vissuto questa esperienza?

È stato un momento molto speciale soprattutto in una occasione così importante e in un palazzo così simbolico che appartiene a tutti noi. L’emozione più grande è stato suonare di fronte al nostro Presidente Sergio Mattarella che è un faro per il nostro paese in questo momento così difficile.

Come vede il rapporto tra la musica classica e le nuove generazioni?

Ho la fortuna di avere a che fare con musica straordinaria quotidianamente e devo dire che c’è una certa prevenzione nei confronti della musica colta, che non deve essere percepita come esclusiva ma come una musica che si deve coltivare con il tempo, che invita a un ascolto partecipe, e quindi critico, e non passivo. Non è molto di moda ed è diversa dalla musica di consumo che ha anche tempi diversi, ma molti giovani si sentono gratificati dalla musica classica ed è importante offrire la possibilità di scegliere. Sono molto ottimista nei confronti delle nuove generazioni che vedo essere ragazzi preparati e curiosi.

Come dialogano Michele Gamba direttore e Michele Gamba pianista?

Sono un’anima sola, cerco di fare il musicista nel miglior modo possibile. Dirigere e suonare sono due facce della stessa medaglia. Ho la fortuna di lavorare con colleghi molto bravi e per me la condivisione è la cosa più importante sia un ruolo che nell’altro

Lei è nato e vissuto e Milano, che rapporto ha con questa città?

Ho vissuto all’estero per dieci anni, prima a Londra e poi a Berlino. Sono tornato a Milano nel 2016 e sono molto felice perchè è una città compatta e molto efficiente e molto vivace culturalmente. Ho la fortuna di guidare una locomotiva importante come La Scala, che è percepita anche con molto orgoglio dai cittadini e che sempre di più è presente nel tessuto e nella vita culturale della città.

Lei è immerso tutti giorni nella musica classica, nel tempo libero che musica ascolta?

Devo confessarle che dopo lunghe giornate di prove ho bisogno di silenzio e di riposare la testa. Ma in macchina, per esempio, ascolto un po’ di tutto. Della musica popolare i grandi della tradizione italiana come Gaber, De Andrè, De Gregori o Dalla, ma anche Peter Gabriel.

9 GIUGNO 2024 – ore 11:00

Concerto Duo Violino E Pianoforte

Violino: Andrea Pecolo

Pianoforte: direttore Michele Gamba

Programma: Mozart, Brahms

BIGLIETTI: I biglietti potranno essere prenotati direttamente in Fondazione Marcello Morandini oppure online sul sito del museo. La prenotazione è obbligatoria. Info e approfondimenti:

Fondazione Marcello Morandini

Via Francesco del Cairo 41 – 21100 Varese.

Tel.0332.1610525

prenotazioni@fondazionemarcellomorandini.com