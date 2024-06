Depuratore a osmosi inversa: cos’è e perché sceglierlo

L’acqua è di gran lunga il bene più importante in assoluto, e il suo consumo è diventato, nel corso degli anni, oggetto di studio in tanti campi non solo della biologia, ma anche della tecnologia. La creazione di nuovi dispositivi in grado di filtrare l’acqua da sostanze indesiderate o comunque poco salutari è in continuo sviluppo, e ha portato a sistemi elaboratissimi e in grado di purificare l’acqua quasi totalmente, con il chiaro intento di rendere il suo consumo privo di rischi e più piacevole al gusto.

Gli impianti di trattamento dell’acqua di Natura Casa, ad esempio, fotografano perfettamente la situazione che riguarda l’evoluzione di questi prodotti, compresa la varietà che essi sono in grado di offrire. Attorno a questa tipologia di congegni ronzano tuttavia voci discordanti, ed è quindi utile fare chiarezza prima di decidere se acquistarli oppure no.

Cos’è un depuratore a osmosi inversa e come funziona

La tecnologia di depurazione è divenuta, nel tempo, sempre più efficiente, tanto da portare diversi prodotti ad essere piuttosto popolari e apprezzati dal pubblico di consumatori. Questo risulta molto evidente quando scopri i depuratori a osmosi inversa disponibili sul mercato. Ma capiamo prima di tutto cos’è e come funziona.

Si tratta di un sistema che sfrutta il principio di osmosi inversa, ovvero una sorta di filtrazione forzata che separa le molecole meno concentrate da quelle più concentrate mediante l’utilizzo di una speciale membrana. Questo processo ha come obiettivo la rimozione di tutte le impurità dall’acqua, cercando di renderla totalmente pura.

Per capire meglio il suo funzionamento in termini pratici, è essenziale tenere a mente che l’acqua, una volta raggiunto il sistema di depurazione, passa attraverso un filtro meccanico che è in grado di trattenere tutte le molecole e le sostanze grossolane. Dopodiché viene spinta da una membrana semipermeabile grazie all’uso di una pompa a pressione, e questo processo consente di separare le molecole di H2O da residui e diversi altri tipi di “contaminazioni”.

Perché acquistare un depuratore a osmosi inversa?

Un prodotto di questo genere presenta sicuramente dei benefici non indifferenti, ma non è esente da elementi che potrebbero non risultare in linea con le esigenze e la filosofia di vita di molti utenti. Depuratori di questo genere sono in grado di sciogliere il 95% dei prodotti solidi disciolti, tra cui contaminanti e cloro, e per questo l’acqua che viene trattata da questi strumenti risulta essere un po’ più pura di quella perfettamente potabile e già controllata dallo Stato che esce dai rubinetti delle case di ognuno.

Inoltre l’acqua filtrata da questi depuratori risulta essere decisamente sostenibile, in quanto garantisce un impatto ambientale ridottissimo, e vantaggiosa dal punto di vista economico. Anche nelle località in cui le tubature vecchie e poco moderne possono generare residui e un gusto poco piacevole, e quindi invitante, verso l’acqua che è possibile ottenere in casa dall’acquedotto locale, l’utilizzo di un depuratore può riportare all’usanza del passato di non comprare acqua imbottigliata. Questo ovviamente comporta meno fatica nel trasporto di pesanti casse di bottiglie e allo stesso tempo un interessante risparmio.