Droga nei boschi, arrestati due spacciatori nel Comasco

Droga nei boschi nel Comasco. I carabinieri della Compagnia di Cantù e gli “Squadroni Carabinieri Cacciatori”sono intervenuti nelle aree boschive di Alzate Brianza e Novedrate.

Nella serata venerdì 7 giugno sono stati arrestati per spaccio di stupefacenti due cittadini marocchini di 19 e 25 anni irregolari e senza fissa dimora. I due sono stati sorpresi vicino ad un “Bivacco della Droga”, sito in un’area boschiva compresa nel territorio di Alzate Brianza, nei pressi di via Pertini, mentre “consegnavano” delle dosi di sostanze stupefacenti a dei consumatori.

Fermati e perquisiti i due stranieri sono stati trovati in possesso di 16 grammi di hashish, 32 grammi di eroina, 32 grammi di cocaina, un bilancino di precisione e 335 euro in contanti. Dopo le formalità di rito sono stati portati in carcere a Como.