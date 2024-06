Il rifugio per cani di Uboldo cerca sponsor per il calendario 2025

Un appello per cercare sponsor per coprire i costi di stampa del calendario 2025. Lo fa l’associazione “Una luce fuori dal lager”, che ad Uboldo gestisce “Il rifugio di Raffo”, un rifugio per cani randagi provenienti dal sud e dal centro Italia. L’associazione recupera ogni anno decide di cani randagi o provenienti da canili sovraffollati e una volta curati e riabilitati, cerca per loro una casa.

Spiegano: “Come ogni anno i protagonisti del calendario saranno proprio loro, i cagnolini in cerca di famiglia. Un modo per presentarveli e portarli simbolicamente nelle vostre case. Quest’anno però i piccoli “modelli a quattro zampe” avranno l’occasione di sfilare su un set molto speciale e di posare per un fotografo, Gianni Lo Giudice @rinocriceto, che ha una grande esperienza in fatto di calendari”.

Continuano: “Rinocriceto ha infatti immortalato moltissime showgirl e personaggi del mondo dello spettacolo e firmato numerosi calendari di grande successo. Quest’anno ha deciso di prestare la sua arte a titolo gratuito per una causa importante e, attraverso il suo obiettivo, sarà lui a raccontare le storie, le emozioni e i caratteri dei nostri amici a quattro zampe. L’associazione è alla ricerca di sponsor che vogliano contribuire a coprire i costi di stampa. Si rivolge quindi alle imprese del territorio, attività, negozi, associazioni che abbiano voglia di sostenere questo importante progetto”.

*Ricordiamo che tutte le donazioni a favore della onlus sono fiscalmente deducibili. In cambio del vostro prezioso supporto, “Una Luce fuori dal Lager” offre: visibilità del vostro logo sul calendario, riconoscimento del vostro contributo attraverso i suoi canali di comunicazione, la possibilità di dimostrare l’impegno della vostra azienda nel sociale e nella tutela degli animali”.

Concludono: “Una Luce fuori dal Lager non riceve alcun tipo di finanziamento o sovvenzione pubblica. Al momento ospita ben 74 cani e porta avanti la propria missione contando unicamente sulle proprie forze, sul supporto di generosi donatori e dei volontari. Per aiutare “Una Luce fuori dal Lager” a realizzare il Calendario 2025 e sostenerne l’attività contattate i responsabili del rifugio al numero 333.952.1373 o 338.165.8320 o via email a canilisaronno@gmail.com”.