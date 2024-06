La Formula Driver torna “all’autodromo di Busto Arsizio” nell’area industriale di Sacconago

Junior Jolly Historic, in collaborazione con Racing Off Road e AICS, tornano a far rombare i motori sul tracciato realizzato tra le vie della zona industriale. Appuntamento domenica 9 giugno

Nell’ambito degli eventi di BA Estate, domenica 9 giugno in zona industriale si terrà la manifestazione automobilistica “2° Formula Driver AiCS”, dedicata per la prima volta a Giancarlo Biasuzzi, meccanico, preparatore e pilota di Gallarate, protagonista soprattutto tra gli anni Settanta e Ottanta del rallysmo locale, vincitore per ben cinque volte del Rally ACI Varese.

L’iniziativa è organizzata dall’associazione Junior Jolly Historic, in collaborazione con Racing Off Road e AICS – Associazione Italiana Cultura Sport e con il patrocinio e il contributo dell’Amministrazione comunale.

La competizione, che rappresenta la quarta tappa del campionato AiCs che a sua volta comprende 9 gare, partirà da via Stefano Ferrario e vedrà al via una cinquantina di auto, storiche, nuove e prototipi, con piloti provenienti dal nord Italia.

Il percorso si snoderà attraverso via Massari Marzoli, via Marcello Candia e via Baden Powell. Il traguardo sarà in via Stefano Ferrario, dove sarà allestito il paddock con i box delle auto che sarà arricchito da numerosi stand e food truck. Il programma della giornata prevede le verifiche delle auto alle ore 8:00, l’inizio della gara alle ore 9:30, le finali alle ore 14:00. Le premiazioni sono in programma alle 17.00.

Il percorso piace molto ai piloti perché molto ampio e verde; l’area permette di allestire un paddock molto attrattivo anche per le famiglie con i bambini che potranno ammirare le auto e poi seguire la gara in tutta sicurezza. Si tratta della seconda edizione di una manifestazione che ha preso il via l’anno scorso quando Busto era città europea dello sport: come ha osservato l’assessore allo Sport, la società ha onorato al meglio il titolo proponendo una manifestazione importante e coinvolgente che mai si era svolta in città in precedenza con queste caratteristiche Le iscrizioni chiudono il 5 giugno alle 22.00, info: 3339690646.