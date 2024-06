La riapertura dell’autostrada per San Bernardino potrebbe richiedere un mese

A quattro giorni dall’alluvione improvvisa di venerdì 21 giugno, rimane complicata la situazione viabilità in Mesolcina. Con l’autostrada A13 interrotta i disagi rischiano di amplificarsi su tutta la Svizzera.

Per una riapertura parziale dell’autostrada A13 si parla di tre o quattro settimane, ha dichiarato alla radio della Svizzera tedesca Guido Biaggi, il vicedirettore dell’Ustra, l’Ufficio federale delle strade.

L’autostrada è interrotta all’altezza di Lostallo: la sede stradale è stata spazzata via per circa duecwbto metri, divenuta via di passaggio dell’acqua nei giorni scorsi. Ma ci sono anche altre due interruzioni minori.

Anche il transito sulla strada ordinaria tra Lostallo e Mesocco è “limitato per tutti i mezzi di trasporto, fino a nuovo avviso”.

Fatta eccezione per il transito della popolazione di Lostallo, Soazza e Mesocco, lavoratori della zona, proprietari di case secondarie nel territorio di Lostallo, Soazza e Mesocco, transito turistico con prova di prenotazione in strutture tra Lostallo e San Bernardino.

Tutti gli altri spostamenti non sono permessi.

Come detto, la limitazione dell’asse del San Bernardino e della A13 che serve tutta la Svizzera orientale rischia di sovraccaricare la A2.

Sul fronte dei soccorsi alla popolazione ad oggi si registra una vittima mentre sono ancora due i dispersi.