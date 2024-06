l’Emancipazione femminile in Giuseppe Mazzini raccontata a Varese

Lunedì 17 giugno 2024, alle 18, nella Sala Matrimoni del Comune di Varese in Via Sacco, una conferenza che vedrà come relatrice Ester Maria De Tomasi

L’Associazione Mazziniana Italiana, Sezione “Giovanni Bertolè Viale” di Varese, organizza per lunedì 17 giugno 2024, alle 18, nella Sala Matrimoni del Comune di Varese in Via Sacco, una conferenza dal titolo “L’emancipazione femminile in Giuseppe Mazzini“.

L’incontro vedrà come relatrice Ester Maria De Tomasi, Presidente Provinciale di ANPI Varese, che esplorerà il tema dell’emancipazione femminile secondo il pensiero di Giuseppe Mazzini, uno dei più importanti protagonisti del Risorgimento italiano. Mazzini, noto per il suo impegno per l’unità e la libertà d’Italia, ha avuto anche idee pionieristiche sulla parità di genere e il ruolo delle donne nella società.

L’incontro sarà introdotto da Leonardo Tomassoni, Presidente dell’Associazione Mazziniana di Varese, che fornirà un quadro introduttivo dell’importanza storica e attuale delle idee mazziniane sull’emancipazione femminile.

L’evento è aperto al pubblico ed è gratuito.