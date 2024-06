Nuovo appuntamento a Bisuschio con il Mercato della Terra del Piambello

Nuovo appuntamento con il Mercato della Terra del Piambello, organizzato dalla Condotta Slow Food Provincia di Varese con la collaborazione del Comune e della ProLoco di Bisuschio.

L’appuntamento è per sabato 29 giugno dalle 9 alle 13 nella piazza della chiesa di Bisuschio.

Una squadra di piccoli produttori ed artigiani del cibo selezionati secondo il criterio del cibo buono, pulito e giusto, saranno presenti per proporre cibi locali, freschi e stagionali a prezzi equi per chi compra e per chi vende.

Si potrà fare la spesa in modo consapevole acquistando: birra, biscotti, carne bianche, cereali, farine, erbe officinali, formaggi, frutta, marmellate e composte, miele, nocciole e derivati, olio, pane, riso, salumi, verdure, vino e zafferano. Direttamente da produttori locali e regionali, con i quali sarà possibile colloquiare per scambi d’informazioni e di esperienze.