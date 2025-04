Frontale a Varese sulla provinciale della Rasa, auto distrutte e sei feriti, uno è grave

Grave incidente stradale domenica sera poco prima delle 17.30 sulla provinciale della Rasa, quartiere di Varese, all’altezza di una curva: sei le persone coinvolte, si tratta di due giovani di 21 anni, un giovane di 23, una donna di 52, un uomo di 59 e una donna di 61 anni.

Sul posto sono intervenuti vari mezzi di soccorso sanitario: ben quattro ambulanze, un’automedica e l’elisoccorso partito dall’ospedale Sant’Anna di Como; tutti i mezzi di soccorso sono intervenuti in codice giallo, fatta eccezione per un’ambulanza che ha caricato un paziente in pericolo di vita, in codice rosso.

Sul posto sono presenti diversi mezzi dei vigili del fuoco e due pattuglie della polizia locale di Varese.