A Castellanza, troppe e prolungate interruzioni della corrente elettrica

Troppe interruzione nella corrente elettrica a Castellanza. La segnalazione arriva da un commerciante di viale Lombardia: “E’ una situazione assurda» scrive Valerio Faraone, titolare dell’ erboristeria L’erba voglio.

«L’interruzione di energia elettrica avviene in tutta la mia zona e si prolunga in giorni e ore diverse – segnala il lettore -. Non è possibile. Attività commerciali come la mia, bar, ristoranti e interi condomini senza corrente non possono lavorare. Non funzionano luce, aria condizionata, cassa, telefono, pos… Ma anche la vita quotidiana subisce disagi all’interno delle abitazioni dei condomini interessati da qualcosa che è più di un semplice disguido».