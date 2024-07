A Laveno torna “Slow Lake” e si naviga con le barche storiche e il battello elettrico

Il festival è dedicato a sport, cultura e tradizione ed è in programma dal 5 al 7 luglio in diverse località del paese

A Laveno Mombello torna il fine settimana di “Slow Lake”, il festival dedicato a sport, cultura e tradizione. Dal 5 al 7 luglio l’evento, che si terrà alle Officine dell’Acqua, alla Biblioteca die Villa Frua e a Villa Fumagalli e ch offrirà un ricco programma di attività per tutte le età, focalizzato sull’innovazione e la sostenibilità.

Programma dell’Evento:

Venerdì 5 luglio:

Ore 18.00: Inaugurazione della mostra fotografica “ECOS, un’onda blu di innovazione e sostenibilità” a cura di CAST ONG, seguita da un aperitivo offerto.

Sabato 6 luglio:

Ore 20.00: Cena in cambusa con la Vinothèque. Il menù di pesce richiede obbligatoria prenotazione e la cena servirà per raccogliere fondi a favore del progetto ECOS.

Domenica 7 luglio:

Ore 18.00: Letture sul filo dell’acqua, a cura del gruppo di Lettura della Biblioteca Comunale, con mostra fotografica “Lago Maggiore” e “A Pesca di Libri” presso Villa Frua, Via Roma 16.

Ore 21.00: Spettacolo musicale e teatrale “Chiare Fresche e Dolci Acque” a cura del Collettivo De Cristoforis presso Villa Fumagalli, Via Labiena 87.

Attività Continuative:

Sabato e Domenica dalle 16.00 alle 18.00:

Gioco “Pesca Sostenibile” e visite della mostra fotografica presso le Officine dell’Acqua a cura di CAST ONG.

Venerdì, Sabato e Domenica dalle 10.00 alle 18.00:

Tour in inglesina storica e tour su battello storico elettrico. Per prenotazioni, contattare: prenotazioni@officinedellacqua.eu oppure +39 351 7059323.

Collaborazioni e Sostenitori:

L’evento è organizzato dal Comune di Laveno Mombello in collaborazione con CAST ONG, Biblioteca Comunale “Antonia Pozzi”, Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, Unione Buddhista Italiana e Otto per Mille.