Benessere a 360 gradi: un giorno di Wellness Day a Capronno di Angera

Che tu sia un appassionato di benessere o un semplice curioso, il Wellness Day ha qualcosa da offrire. Appuntamento in Piazza Matteotti 2 a Capronno di Angera per il 27 luglio

Il 27 luglio 2024, Piazza Matteotti 2 a Capronno di Angera si trasformerà in un’oasi di benessere, ospitando il tanto atteso Wellness Day. Questo evento, dedicato alla scoperta di tecniche e attività locali per migliorare il proprio benessere, offre una giornata ricca di esperienze rigeneranti e informative.

Che tu sia un appassionato di benessere o un semplice curioso, il Wellness Day ha qualcosa da offrire. Gli ospiti avranno la possibilità di partecipare a trattamenti e attività a prezzi promozionali, o semplicemente assistere alle dimostrazioni e chiedere informazioni agli esperti presenti. La varietà delle offerte e la presenza di professionisti qualificati rendono questa giornata un’occasione imperdibile per prendersi cura di sé stessi.

Le attività e i professionisti

Massaggio e riflessologia con Cristina Forni

Cristina Forni, massaggiatrice e curatrice dell’anima, è specializzata in massaggi cervicali, alle gambe, alla schiena e rilassanti. Il suo punto di forza è la riflessologia plantare, attraverso cui intraprende un percorso di trattamento e dialogo empatico con il cliente.

Tai Chi e postura con Barbara Malinverno

Barbara Malinverno guiderà le sessioni di Tai Chi, una disciplina millenaria che coniuga movimento e respiro basandosi sulla Medicina Tradizionale Cinese e il Taoismo. Gli esercizi proposti aiutano a risolvere dolori muscolari, stress e affaticamento energetico, migliorando la postura e la salute generale.

Comunicazione d’impresa con Giovanna Bochicchio

Esperta in comunicazione d’impresa, Giovanna Bochicchio offre consulenze per la gestione dei social media e la visibilità mediatica. La sua competenza nel settore del benessere e della cura del corpo la rende un prezioso alleato per le aziende che vogliono raggiungere un pubblico più ampio.

MAtwork e Pilates con Alessandra Moro

MAtwork e Pilates con Alessandra Moro Alessandra Moro,fondatrice del centro P.life, presenterà sessioni di Matwork, TBT® e Pilates per allenare corpo e mente lontano dallo stress quotidiano, in uno spazio confortevole e curato.

Osteopatia e personal training con Cristina Faccin

Cristina Faccin, osteopata e personal trainer di ginnastica posturale, impronta i suoi trattamenti sulla terapia manuale e il recupero funzionale muscolare. Attualmente sta completando un Master in Osteopatia Pediatrica per estendere il suo aiuto anche ai più piccoli.

Massoterapia con Andrea Ghiringhelli

Andrea Ghiringhelli offre massoterapia del benessere per trattare muscolatura contratta, cellulite e ritenzione idrica, oltre a fornire trattamenti rilassanti ed energetici. Dedica 20 minuti a te stesso con i suoi massaggi efficaci.

Tecniche orientali con Elisabeth Ferraro

Elisabeth Ferraro, operatrice olistica con oltre 15 anni di esperienza, pratica il massaggio tradizionale cinese Tui Na, il massaggio thailandese e altre tecniche orientali e occidentali. La sua ricerca continua di nuovi stimoli la rende una professionista versatile e aggiornata.

Yoga con Luisa Maiolo

Luisa Maiolo insegnerà Anukalana Yoga e Yin Yoga. Anukalana Yoga si distingue per la morbidezza e la fluidità delle posizioni, mentre Yin Yoga è una pratica statica che aumenta la flessibilità e consente di connettersi profondamente con il proprio corpo e respiro.

Stand e prodotti artigianali

Gli stand di “stella.homelab” e “Le fiabe di Lory” offriranno prodotti artigianali unici. Keller Erica, di stella.homelab, propone candele naturali profumate con oli essenziali e oggettistica per la casa. Loredana Contini, con “Le fiabe di Lory,” crea borse di fettuccia, braccialetti in macramè e altre meraviglie artigianali, realizzando i sogni dei suoi clienti con passione e amore.

Programma della giornata

La giornata inizierà alle 9:00 e si concluderà alle 18:00, con un programma ricco di attività:

Dalle 9:30 alle 11:30: Matwork e TBT®

Matwork e TBT® Dalle 10:00 alle 12:00: Riflessologia plantare, Comunicazione d’impresa e Osteopatia

Riflessologia plantare, Comunicazione d’impresa e Osteopatia Dalle 10:00 alle 17:00: Massoterapia

Massoterapia Dalle 15:00 alle 16:00: Tai Chi e Postura

Tai Chi e Postura Dalle 16:00 alle 18:00: Yoga e Meditazione

Yoga e Meditazione Dalle 9.00 alle 18.00: Massaggio thailandese

I partecipanti potranno anche gustare colazioni, aperitivi, pranzi e happy hour preparati da Cristina Forni, rendendo l’esperienza completa e appagante.

Per informazioni e prenotazioni, contattare Francesca al numero 345 335 2449. Non perdete l’occasione di vivere una giornata di puro benessere, scoperta e rigenerazione a Capronno di Angera.

CONTATTI

Natura in Moto

Piazza Matteotti n. 2, Capronno di Angera

T: 345 335 2449

@: confetturezigaglio@gmail.com

Sito | Facebook