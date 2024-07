Il Tempio dei Gladiatori di Busto Arsizio non si ferma neanche d’estate con “Summer in the City”

Dopo lo straordinario successo della Busto Throwdown del 17 e 18 febbraio alla e-Work Arena di Busto Arsizio, CrossFit Il Tempio dei Gladiatori mette in cartellone il più classico degli appuntamenti estivi con la Summer In The City di domenica 7 luglio.

Il box di via Cassano Magnago 6 a Busto ospiterà una competizione senza esclusione di workout con le parole del Pres Diego De Bernardi a contrappuntare l’evento: «Per poter valorizzare la Throwdown, quest’anno abbiamo dovuto sacrificare altri due major del nostro circuito, Christmas Challenge e Spring in the Ring. Ma siamo pronti per tornare a pieno regime con la Summer. Avremo 84 atleti iscritti in 42 Team nelle tre categorie in gara: Experience, Scaled Master 80+ e Regular. Devo ringraziare tutto lo staff de Il Tempio per organizzazione e supporto alla manifestazione».

La Summer In The City verrà presentata domani sera (venerdì 5) alle 21.15 in una conferenza stampa sui generis allestita a CrossFit Il Tempio dei Gladiatori, live sui social societari e officiata da organizzatori, istituzioni, associazioni sportive e crossfittari di vario genere.