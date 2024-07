Jerago si Prepara per la Festa Patronale della Beata Vergine del Carmelo

Il paese di Jerago con Orago si prepara a celebrare con grande entusiasmo la tradizionale Festa Patronale della Beata Vergine del Carmelo, in programma dal 13 al 22 luglio 2024 all’Oratorio Madonna del Carmine. Il tema di quest’anno, “Per essere tuoi testimoni”, invita tutta la comunità a partecipare e vivere intensamente questo importante momento di fede e aggregazione.

Il programma di eventi inizierà martedì 16 luglio, ore 21:00 con la suggestiva Processione; partenza dalla Chiesa Parrocchiale e un itinerario che si snoderà per le vie del paese. Un momento di preghiera e raccoglimento che culminerà con il ritorno in chiesa.

Venerdì 19 dalle ore 19:00 ci sarà l’apertura dello stand gastronomico con gonfiabili gratuiti per tutti i bambini. Una serata dedicata al buon cibo e al divertimento per i più piccoli.

Sabato 20 luglio: alle ore 15:00 fino alle 16:30 si terranno le confessioni in Chiesa. Alle ore 14:30 inizierà il torneo di Water Volley e ci saranno gonfiabili per tutti i bambini. Alle ore 19:00 aprirà lo stand gastronomico. Alle ore 21:00, la serata sarà animata dalla musica dal vivo e karaoke con gli “International Twins”, offrendo divertimento musicale per tutte le età.

Domenica 21 alle ore 10:30 si celebrerà la Santa Messa Solenne. Il torneo di Water Volley e i gonfiabili per i bambini continueranno a partire dalle ore 14:30. Alle ore 19:00 riaprirà lo stand gastronomico. La giornata si concluderà in bellezza alle ore 23:00 con un grande spettacolo di fuochi d’artificio che illuminerà il cielo di Jerago.

Lunedì 22 luglio: alle ore 19:00, su prenotazione, si potrà gustare una serata dal sapore spagnolo con paella e sangria. Alle ore 21:00 verrà celebrata la Santa Messa per tutti i nostri defunti. Infine, alle ore 22:00, ci sarà l’estrazione della lotteria pro-parrocchia.

Attività Continuative: Durante tutti i giorni della festa sarà possibile partecipare alla Pesca di Beneficenza in Chiesa Vecchia e visitare la Mostra in Chiesa Parrocchiale dal titolo “Passato e Presente”, curata da Giorgio Mastorgio.

La Festa Patronale della Beata Vergine del Carmelo rappresenta un momento di unione per tutta la comunità di Jerago, un’occasione per riscoprire le tradizioni, rafforzare i legami e vivere momenti di gioia e spiritualità. Non mancate a questi giorni di festa e partecipazione comunitaria.