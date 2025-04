Vedano Olona, arrivano le “Baulimpiadi”: sfide e divertimento per cani e padroni

L’evento è promosso dal Comitato civico “Zampe nel Cuore”. Appuntamento per domenica 11 maggio all’ex campo sportivo di via Volta

Domenica 11 maggio l’ex campo sportivo di via Volta a Vedano Olona ospiterà la prima edizione delle “Baulimpiadi”, una giornata all’insegna del divertimento, della socialità e dell’amore per gli animali. L’evento, a partecipazione gratuita, è promosso dal Comitato civico “Zampe nel Cuore” in collaborazione con il Rifugio “Branco Ele” e con il patrocinio del Comune di Vedano Olona.

Le squadre, accompagnate da addestratori certificati, si sfideranno in una serie di prove da superare nel minor tempo possibile. L’obiettivo? Divertirsi insieme ai propri amici a quattro zampe e conquistare il titolo di vincitore di questa speciale “olimpiade canina”.

Il ritrovo è fissato per le ore 9.45, con la formazione delle squadre e l’avvio dei giochi subito dopo. Al termine delle gare si terrà la cerimonia di premiazione, con gadget per tutti i partecipanti.

Durante l’intera manifestazione saranno presenti stand informativi e di intrattenimento, per rendere piacevole anche il tempo dedicato al tifo e alla socializzazione.

La registrazione è fortemente consigliata per motivi organizzativi e può essere effettuata scrivendo a zampenelcuore01@gmail.com. Il termine per le adesioni è fissato al 4 maggio 2025. Il regolamento completo e il modulo di iscrizione sono disponibili anche tramite il QR code presente sulla locandina ufficiale.