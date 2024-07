Parrucchieri in Varese aperto tutto agosto con offerte speciali

Farouk Zarzouri, titolare del salone Parrucchieri in Varese, di Galleria Manzoni (ingresso da via Ugo Foscolo 3), vi aspetta con offerte speciali attive dal 1° luglio e per tutto il mese di agosto

Parrucchieri in Varese, punto di riferimento in centro città per la bellezza maschile e femminile, resterà aperto per tutto il mese di agosto, tutti i giorni dalle 9 alle 18.

Con un servizio dedicato sia agli uomini che alle donne, il salone si distingue per la sua eccellenza e attenzione ai dettagli, elementi imprescindibili per il titolare Farouk Zarzouri, siriano di nascita, italiano di adozione. Promozione esclusiva di agosto: Apertura speciale : per tutto il mese di agosto, il salone sarà aperto, offrendo flessibilità e convenienza per tutti i clienti

: per tutto il mese di agosto, il salone sarà aperto, offrendo flessibilità e convenienza per tutti i clienti Offerta del giovedì: ogni giovedì e per tutta l’estate, approfitta di uno sconto del 50% sul trattamento radici. Un’occasione imperdibile per mantenere il tuo colore sempre perfetto Servizi Offerti: Taglio e Styling personalizzati per adattarsi al meglio al tuo viso e stile

personalizzati per adattarsi al meglio al tuo viso e stile Colorazione e trattamenti con prodotti di alta qualità per risultati duraturi e naturali

con prodotti di alta qualità per risultati duraturi e naturali Cura dei Capelli con trattamenti specifici per ogni tipo di capello, per una chioma sana e brillante Perché Scegliere “Parrucchieri in Varese”? Professionalità : Farouk è un esperto coiffeur e un abile barbiere pronto a consigliarti e soddisfare ogni tua esigenza

: Farouk è un esperto coiffeur e un abile barbiere pronto a consigliarti e soddisfare ogni tua esigenza Atmosfera accogliente : il salone è luminoso, ampio e moderno; il luogo ideale dove concedersi una coccola sentendosi a casa

: il salone è luminoso, ampio e moderno; il luogo ideale dove concedersi una coccola sentendosi a casa Innovazione: sempre aggiornati sulle ultime tendenze e tecniche di hairstyling Scopri come valorizzare la tua bellezza naturale, Parrucchieri in Varese ti aspetta. Prenota ora il tuo appuntamento e vivi un’esperienza di bellezza unica.

CONTATTI

Parrucchieri in Varese

Galleria Alessandro Manzoni, 3, 21100 Varese VA

T: 0332 283622

M: 324 586 5005

Facebook | Instagram