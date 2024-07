Toni Servillo dà voce all’amicizia di Testori e Guttuso

Il Festival Tra Sacro e Sacro Monte “scende” in città con un grande evento per festeggiare i suoi primi 15 anni. La rassegna proseguirà giovedì con Van De Sfroos già tutto esaurito

Nel calendario dei grandi spettacoli della rassegna Tra Sacro e Sacro Monte arriva Toni Servillo lunedì 22 luglio, uno dei più importanti attori del nostro cinema e del teatro italiano. Per festeggiare i suoi 15 anni, il festival si sposta a Varese con un evento speciale: “Sotto i cieli di Varese. Le pagine di Giovanni Testori per Renato Guttuso. Il romanzo di un’amicizia”. (Ph NicolasSpiess)

La narrazione sarà incentrata sulle figure di questi due uomini straordinari e sul legame che li ha uniti. La lettura scenica dell’attore, a cura di Agenzia Teatri, sarà accompagnata dall’Orchestra Sacro Monte di Varese, diretta dal Maestro Riccardo Bianchi. Gli spettatori potranno ascoltare testi tratti da articoli del Corriere della Sera e presentazioni di opere legate a mostre di Guttuso del 1983 e del 1984, fino al saluto che il grande scrittore rivolse al grande pittore in occasione della sua morte.

Una serata immaginata in collaborazione con Casa Testori e curata da Giuseppe Frangi, che si inserisce perfettamente in questa edizione fatta di grandi omaggi. L’autore lombardo è stato spesso protagonista coi suoi testi legati alla sua produzione teatrale in diverse edizioni del festival. Per quest’occasione, invece, si è attinto al Testori storico dell’arte, unendo in questo modo diversi omaggi: all’autore stesso, alla città di Varese e a Renato Guttuso, artista internazionale che per i varesini è il pittore di Velate.

Varese è uno dei luoghi cari a Testori, dei quali ha valorizzato, con i propri studi, il patrimonio artistico. Per condividere nel modo più ampio un appuntamento tanto importante per la città, questa parte del festival lascia per una serata la Via Sacra e il borgo, a favore della stupenda cornice dei Giardini Estensi.

INFORMAZIONI UTILI

I biglietti sono in vendita su trasacroesacromonte.it.

Lunedì 22 luglio la biglietteria in loco aprirà alle 18, mentre l’arena sarà aperta alle 19.30

Lo spettacolo si svolgerà anche in caso di pioggia o condizioni meteorologiche avverse.

TRA SACRO E SACRO MONTE IN CALENDARIO

Gli appuntamenti successivi col festival saranno per giovedì 25 luglio con il pellegrinaggio teatrale audioguidato “La caduta dei cementi” alle 18.30 dalla Chiesa dell’Immacolata Concezione del Sacro Monte e alle 21, lo spettacolo sold out “Un uomo chiamato Bob Dylan. Uno spettacolo di racconti, suoni e visioni” con Davide Van De Sfroos alla XIV Cappella.