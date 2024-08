A Laveno Mombello la conferenza “7 viaggi con Marco Polo” con lo scrittore Luca Novelli

Venerdì 23 agosto, alle ore 21.00, presso la Sala Consiglio di Villa Frua, per la conferenza “7 viaggi con Marco Polo” a cura dello scrittore lavenese Luca Novelli. Un incredibile viaggio da Venezia al Monte Ararat, dal Catai a Sri Lanka partendo dal testo di Marco Polo “Il Milione”.

Luca Novelli è scrittore, disegnatore, giornalista e autore televisivo. Scrive con successo libri di scienze per ragazzi, tradotti in 28 lingue. Per Editoriale Scienza, nel 2000 e con le biografie di Darwin ed Einstein, ha dato inizio alla collana Lampi di genio, che oggi comprende venti volumi, dedicati ad altrettanti personaggi. Il 20° titolo, “Hawking e il mistero dei buchi neri”, è stato pubblicato con il patrocinio della Stephen Hawking Foundation. Nel 2008 i suoi libri hanno dato il via alla serie televisiva per Rai Educational “Lampi di genio in tv”. Nel 1993 crea il personaggio del clone di Albert Einstein, protagonista del fortunatissimo libretto “Ci vuole una fisica bestiale”, seguito da “Ho clonato lo zio Alberto”, editi da Comix in Italia e da Lappan in Germania. Nel 2000 prende il via la collana Lampi di Genio per Editoriale Scienza, con le coinvolgenti “autobiografie” di grandi scienziati. Nel 2001 Legambiente, all’interno del “Premio libro per l’ambiente”, gli assegna il riconoscimento alla carriera per la produzione di libri di divulgazione per ragazzi; nel 2004 riceve il “Premio Andersen” come migliore autore di divulgazione scientifica e il “Premio libro per l’ambiente” per la collana “Lampi di Genio”. Lo stesso riconoscimento va, nel 2010, a Il professor Varietà. Tra il 2005 e il 2009, in previsione del bicentenario della nascita di Charles Darwin, compie quattro grandi viaggi intorno al mondo per riscrivere, con gli occhi di oggi, il percorso fatto da Darwin a bordo del Beagle (Charles Darwin/Second voyage around the World). Dal progetto nascono i tre volumi In viaggio con Darwin editi da Rizzoli. I suoi ultimi viaggi di ricerca lo hanno portato a occuparsi dei cambiamenti climatici e dell’origine di grandi antichi miti, come il Diluvio e i giardini dell’Eden. Tra i tanti volumi pubblicati si ricordano relativi alla conferenza del 23 agosto “Marco Polo e l’incredibile Milione” e “Il Ponte di Adamo”.