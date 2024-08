Lo scrittore Andrea Kerbaker alla Festa della Montagna al Campo dei Fiori

Sabato 10 agosto alle 17 e 30, Andrea Kerbaker, collezionista di libri e scrittore, presenterà il suo ultimo libro “Stradario sentimentale di Milano – Storie della città che cambia” (Bur Editore) alla Festa della montagna al Campo dei Fiori, organizzata dal Gruppo Alpini Varese. Kerbaker sarà intervistato da Sergio Rossi.

Kerbaker racconta vie e piazze milanesi che hanno avuto un ruolo per la città delle arti, della vita culturale, ma anche in quella civile ed economica. Indirizzi rievocati con le parole di chi li ha frequentati, come Einstein e Montale in via Bigli, Hemingway in via Fetonte o Giuseppe Verdi nella sua casa di riposo di Piazza Buonarroti. Una quarantina di vie dove le testimonianze di un tempo, filtrate attraverso i ricordi dell’autore, si intrecciano con un presente in divenire.