Musica e apericena, festa d’estate al Centro Anziani di Daverio

Domenica 25 agosto 2024, il Centro Daverio si trasforma in un palcoscenico all’aperto per un pomeriggio all’insegna della musica e della convivialità. Iscrizioni entro il 23 agosto

Domenica 25 agosto 2024, il Centro Anziani di Daverio si trasforma in un palcoscenico all’aperto per un pomeriggio all’insegna della musica e della convivialità.

A partire dalle ore 14:30, gli ospiti avranno l’opportunità di immergersi in un’atmosfera retrò con l’esibizione musicale di Christian, che farà rivivere le emozioni degli anni ’60 accompagnato da tastiera e fisarmonica. Non mancherà l’occasione di scatenarsi in pista, grazie alla musica che inviterà tutti a ballare.

Il concerto e il ballo si terranno nel parco giochi comunale, offrendo un ambiente suggestivo e rilassante per tutti i partecipanti. In caso di maltempo, l’evento si sposterà all’interno della sede del Centro Daverio, garantendo così lo svolgimento del programma senza intoppi.

Dopo un pomeriggio di musica e balli, alle ore 19:30, sarà servito il Grande Apericena. Questo appuntamento culinario richiede la prenotazione entro venerdì 23 agosto ed è previsto un contributo di partecipazione di 20,00 €. Il menù prevede: Insalate: Viennese, Capricciosa e Nizzarda, Portate Principali: Polpette al forno, riso bianco e nero, Cous Cous con carne e verdure, fantasia di bocconcini al forno, Dessert: Raffaello e Cheesecake al caffè. Bevande e Caffè