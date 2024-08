Passeggiata guidata in Valceresio per riconoscere le piante e costruire un Erbario

Domenica 18 agosto è in programma una semplice camminata nel territorio della Valceresio per imparare a riconoscere le piante e le erbe spontanee e per creare, infine, il proprio erbario personale.

Fin dall’antichità nel territorio di Varese vi erano attività legate alla coltivazione di erbe medicinali e aromatiche .

«Lungo questa semplice uscita all’interno del contesto boschivo dell’alta Valceresio, scopriremo le essenze più comuni del nostro territorio», spiega Antea Franceschin, la guida di Controvento trekking che accompagnerà i partecipanti lungo i sentieri. Racconterà loro come riconoscerle, come raccoglierle e come creare ciascuno il proprio personale Erbario in perfetto stile medievale!

La passeggiata partirà alle 9.30 del mattino da Cuasso al Monte (maggiori dettagli agli iscritti), dove si farà rientro verso le ore 12.30.

Equipaggiamento obbligatorio: borraccia o thermos da 1 litro, calze e scarponcini da trekking, giacca o mantellina impermeabile, pranzo al sacco.

Materiale da portare per la raccolta delle piante/erbe e per la costruzione dell’erbario: tubo per la conservazione dei campioni (del tipo per i progetti artistici/architetti) per chi ce l’ha, cartellette in cartoncino spesse (del tipo porta-documenti), un paio di forbici, guanti da giardino.

La partecipazione è per tutti gratuita. Età minima: 8 anni.

Evento organizzato e promosso dal Comune di Cuasso al Monte in collaborazione con Controvento trekking.

La giornata comprende : la visita guidata e l’accompagnamento per tutta la durata della giornata di Antea Franceschin – Guida Ambientale Escursionistica – e i materiali forniti da Antea per la creazione del proprio Erbario personale.

Per inviare una richiesta di prenotazione, compilare il modulo a QUESTO LINK

La Guida risponderà via mail entro 24h per farvi sapere la disponibilità di posti (massimo 30 partecipanti).