“Piantata in Asso”: a Casciago un mercatino in discarica per riflettere sui consumi e sull’artigianato sostenibile

Un mercatino in discarica per ripensare il nostro rapporto con il consumo, con gli oggetti, con lo spreco. Si chiama Piantata in Asso il progetto che sabato 6 aprile (tempo permettendo) prenderà vita a Casciago: un evento sperimentale, nato come provocazione ma cresciuto in pochi mesi fino a trasformarsi in una vera e propria esperienza collettiva tra arte, attivismo e microeconomia sostenibile.

L’idea è tanto semplice quanto dirompente: collocare un mercatino dell’usato all’interno di una piattaforma ecologica, nel pieno del suo orario di apertura. Un gesto che costringe a guardare in faccia la realtà dei nostri consumi compulsivi e del nostro modo di buttare. Una provocazione concreta, pensata per coinvolgere le famiglie – e soprattutto i più piccoli – proprio nel “luogo del delitto”: perché è lì, tra i cassoni dei rifiuti, che finiscono ogni giorno oggetti ancora utili, potenzialmente belli, spesso carichi di valore.

Il progetto è stato reso possibile grazie al sostegno del Comune di Casciago e di Econord, azienda leader nei servizi di igiene urbana e gestione dei rifiuti, che ha messo a disposizione il luogo dell’evento e un container che verrà trasformato in uno showroom creativo.

Un elemento centrale dell’iniziativa è l’accessibilità economica: la quota di partecipazione per gli espositori è stata fissata a 15 euro, una cifra simbolica ma significativa, soprattutto in un momento in cui i costi di mercatini e fiere rischiano di scoraggiare piccoli artigiani, hobbisti e artisti, spesso costretti a tornare a casa in perdita.

Alla base di Piantata in Asso c’è un gruppo di sei donne, diverse per formazione e competenze ma unite da una visione comune: utilizzare la creatività come strumento di critica costruttiva e proporre un nuovo modello di mercato.

Quella del 6 aprile sarà la prima edizione, un’edizione pilota organizzata in tempi rapidi ma con grande passione. Un’iniziativa che punta a trasformarsi in un appuntamento ricorrente, capace di generare valore sociale, economico e culturale.