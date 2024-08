Un arresto per tentato omicidio nel Mendrisiotto

Tentato omicidio nel Mendrisiotto. I fatti risalgono al 13 agosto scorso. In manette è finito un 59enne cittadino svizzero domiciliato nel Mendrisiotto.

L’arresto fa seguito a una lite avvenuta precedentemente in ambito domestico durante la quale una donna ha riportato delle ferite che hanno necessitato una visita in ospedale, ma non tali da metterne in pericolo la vita.

Le ipotesi di reato sono di tentato omicidio intenzionale (subordinatamente esposizione a pericolo della vita altrui), tentate lesioni gravi, lesioni semplici, coazione e vie di fatto.

La misura restrittiva della libertà è stata nel frattempo confermata dal Giudice dei provvedimenti coercitivi (GPC). L’inchiesta è coordinata dalla Procuratrice pubblica Veronica Lipari.