Una mostra rende omaggio agli alberi e al loro mistero

La Sala Nevera nella storica Casa Morandi, con il patrocinio del Comune di Saronno, si apre a un evento dedicato alla Natura attraverso gli Alberi, nella variegata sequenza delle opere d’arte, firmate dai 34 artisti di “Contemporary Arte&Ambiente APS”. I cambiamenti dell’Ambiente, nelle varie stagioni, offrono all’umanità il tempo per ristabilire un contatto forte, per rigenerarsi nel corpo e nell’anima. E’ la neurobiologia vegetale, nuova e dibattuta disciplina scientifica, a studiare come le piante superiori siano in grado di ricevere segnali, rielaborare le informazioni e scegliere soluzioni opportune per la sopravvivenza. Gli alberi e le proprietà vibrazionali degli stessi. Quando tocchiamo un albero, entriamo in risonanza con la sua vibrazione di essere vivente; il che, può influenzare favorevolmente i meccanismi biologici del nostro corpo. Il tema è diventato di grande rilevanza, legato ad una rinnovata educazione individuale e collettiva alla Natura, per vivere al meglio quanto gli alberi di benefico possono dare, non solo grazie ai loro processi di respirazione e fotosintesi.

GLI ARTISTI: Angelo Ariti – Lorella Bottegal – Fabio Brambilla – Fabrizia Buzio Negri- Pierangela Cattini – Gladys Colmenares – Marina Comerio- Irene Das Neves – Fabio Di Giacomo – Laura Fasano – Flora Fumei- Silvana Gadda – Elda Francesca Genghini – Martina Goetze Vinci – Guerraepaolo – Antonella Lelli – Stefania Mascheroni – Sonia Naccache – Carlo Pezzana – Elisabetta Pieroni – Viviana Poli – Idillio Pozzi – Elio Rimoldi – Elena Rizzardi – Virgilio Rovani – Andrea Santini Ersa – Donatella Stolz – Attilio Guido Vanoli – Gabriele Vegna – Roberto Villa – Annamaria Vitale – Flor Voicu – Francesca Zichi – Laura Zuccarello

“ALBERI !! Back to Nature”

Evento ideato da Fabrizia Buzio Negri

dal 12 al 29 settembre 2024

Saronno, Sala Nevera presso Casa Morandi – Viale SAntuario, 2

Orari: Sabato 15.30-18.00. Domenica 10.30-12.30; 15.30-18.00.

Ingresso libero. Info: 335 5443223

Inaugurazione: giovedì 12 settembre ore 17.30

Performance live

Matteo Goglio Musica e Poesia: “una chitarra per la Natura”. Gli Artisti: Letture improvvise: “il MIO albero”