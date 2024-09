CUPRA Padel Tour 2024: il grande ritorno a Varese

Il CUPRA Padel Tour 2024, uno tra gli appuntamenti più attesi dagli appassionati di padel, torna a fare tappa a Varese. L’appuntamento è al Padel Club Varese di via Alessandro Volta 26, a Lozza, per sabato 21 e domenica 22 settembre.

Sei pronto a scendere in campo con la CUPRA Tribe?

Il torneo è aperto a partecipanti di ogni livello, con categorie maschili e femminili che si sfideranno in gironi a eliminazione diretta fino alla finale. Le iscrizioni sono aperte fino a venerdì 20 settembre per i giocatori di 3ª, 4ª e 5ª fascia.

Per partecipare, basta registrarsi online, contattare la concessionaria CUPRA di Varese al numero 0332 1610920 o il centro padel di Lozza.

Speciale Open Weekend CUPRA Garage Belforte90

Durante le due giornate, sarà possibile scoprire le ultime novità della gamma CUPRA: il concessionario CUPRA Garage Belforte90 di Varese sarà aperto per esposizioni e test drive della nuova CUPRA Leon e nuova CUPRA Formentor, senza bisogno di preavviso o prenotazione.

Non perdere questa occasione esclusiva per vivere l’emozione CUPRA dentro e fuori dal campo e per trascorrere un weekend all’insegna del divertimento e dello sport

CONTATTI

T: 0331 1855238

@: info@wendecar.it

Sito | Facebook | Instagram | LinkedIn | Youtube