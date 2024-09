Dal cammino alla danza, a Besozzo una domenica tutta dedicata allo sport

Appuntamento per domenica 8 settembre con un programma ricco di occasioni per provare diverse discipline sportive

L’amministrazione Comunale di Besozzo intende promuovere lo Sport non solo quale singolo evento ma quale progettualità di diffusione del benessere nella sua accezione più ampia. Il progetto “seminiAMO sport” – commenta il sindaco Gianluca Coghetto – rientra nelle azioni inserite nel nostro Programma di mandato. Vogliamo aumentare il benessere tra i besozzesi e coinvolgere tutte le realtà sportive besozzesi con la finalità di diffondere la pratica sportiva, intesa come crescita fisica e psichica ma anche quale strumento di socialità.

Domenica 8 settembre 2024 dalle 10.00 alle 22.00 circa una giornata interamente dedicata allo sport. L’evento non si terrà più presso il parco di via Milano – interviene l’assessora allo sport Francesca Pianese – a causa delle previsioni metereologiche sarà la sede del Comune di Besozzo, in via Mazzini, ad aprire le porte allo sport. Lo sport non si ferma davanti alle avversità, dobbiamo dare un messaggio comunque che sportivamente riusciamo ad adattarci ad ogni situazione e sarà sicuramente una grande giornata!

Ogni associazione, gruppo sportivo avrà una propria “aiuola” che consentirà di presentare la propria attività, di far esibire i propri allievi, di giocare insieme, di provare lezioni aperte, di fare partite, di interagire insieme! Insieme grandi e piccoli, uomini, donne. Sfide simpatiche tra la polisportiva oratorio di Bogno ed i ragazzi dello progetto Sprar . Lezioni e giochi con A.P.G. Associazione Pallacanestro giovanile Besozzo, Polispostiva oratorio Bogno, Volley Accademy Besozzo. Pallacanestro, Calcio, triangolare di calcetto e pallavolo. Nel pomeriggio partita simbolica ‘Sitting Volley’ con rappresentati del Comune di Besozzo.

Gruppi di cammino del Comune di Besozzo, associazione Nordic Walking, 7 laghi runner organizzeranno una passeggiata sul territorio a piedi aperta a tutti con partenza ore 10.00 dal palazzo comunale. Saranno disponibili Coach per prove calistenics con a.s.d. Anima, lezioni e consulenze da parte di personal trainer Manuel Sassone; vi aspettano nel pomeriggio Total fighiting con una esibizione di arti marziali, Ganesha’s belly, Beko benessere, Spazio yoga Besozzo, Yoga studio e benessere Danza 360, Fuego latino, Stadium fit vi cattureranno con le loro esibizioni.

“Parlare di mero evento di presentazione attività sarebbe riduttivo – commenta l’assessore allo sport Francesca Pianese rappresenta un giornata da vivere insieme, da cogliere in ogni spunto sportivo la passione e l’entusiasmo, quale iniziativa di comunità!”.

Nel corso della giornata, indicativamente verso fine mattinata e verso fine pomeriggio, sarà l’occasione per presentare e dialogare con le realtà sportive del territorio besozzese e per ringraziare simbolicamente con un fiore o una piantina di aromi anche le iniziative sportive che nel corso dell’anno hanno caratterizzato lo sport a Besozzo.

Alle 10.30 SALUTO FPICB delegato Presidente F. Bonanno- Federazione Paralimpica Italiana Calcio Balilla di Besozzo, alle 15.00 intervento di Paolo Magistri, presidente del Cai Besozzo, Alle 18.00 SALUTO A.P.G. BESOZZO HORSES campioni provinciali basket Uisp, alle 18.30 presentazione squadra Verbano calcio e dalle ore 19.00 alle 20.00 un grande momento dedicato al campione olimpionico GABRIEL SOARES, unitamente a rappresentanti Regionali di istituzioni Sportive CONI E federazioni.

Sarà presente un punto ristoro gestito dal Bar La Portaccia con allettanti proposte di menù “sportivi”, quale la pizza del campione. Con un’attenzione alla natura si invita a portare il proprio bicchiere o borraccia. Si terrà una mostra fotografica a cura di GIORGIO CASSINARI: “Seminiamo sport uno sguardo al 2023” e mostra fotografica dedicata al campione olimpionico Soares: “Benvenuto a Besozzo”. Si ringraziano Life of Sound di Schiavi Enrico per Service audio suono, serre e fioristi che nel corso della giornata verranno menzionati, per gli omaggi floreali oltre alla preziosa presenza dell’Ordine di Malta – Corpo Italiano di Soccorso – Gruppo di Varese. Il terreno è pronto per la semina… speriamo nel sole domenica per far crescere i semi “sportivi”!

PROGRAMMA:

– 10.00 – GRUPPI DI CAMMINO COMUNE con Angela Garro, Ivana Ghiringhelli Nordic Walking, Luisa Torre e

7LAGHI RUNNER – Partenza per camminare insieme sul territorio (durata circa 1h) (APERTA A TUTTI)

– dalle 10.00 alle 19.00 – POLISPORTIVA ORATORIO BOGNO – attività varie calcistiche (palleggio-tiro a segno-

slalom)

 dalle 10.00 alle 19.00 YOGA STUDIO E BENESSERE

 10.00 DANZA 360 Pilates

 10.30 DANZA 360 Yoga

 dalle 10.00 alle 19.00—DI BI ROWING CLUB

 10.30 – SALUTO FPICB delegato Presidente F. Bonanno- Federazione Paralimpica Italiana Calcio Balilla di Besozzo

 10.30 —VOLLEY ACADEMY BESOZZO—sfida a più palleggi

 11.00 – STADIUMFIT— esibizione ginnastica artistica

 10.45—Coop.Lotta contro l’emarginazione e Polisposrtiva oratorio Bogno— partita amichevole calcetto a 5

 11.30—SALUTO AI GRUPPI DI CAMMINO E 7LAGHI RUNNER-

 11.45 SALUTO E PREMIAZIONE AMICHEVOLE CALCETTO

 12.00 -GANESHA’S BELLY- Meditazione del Respiro per Adulti

 12.30 PRESENTAZIONE CAMPIONATO NAZIONALE MTB Besozzo Cross Country dei Parchi

 dalle 14.00 alle 19.00—A.P.G. Associazione Pallacanestro Giovanile Besozzo – Partita e giochi

 dalle 14.00 alle 19.00 CRAL BEKO BENESSERE

 14.30—STADIUMFIT—esibizione Parkour (superamento ostacoli con movimenti dinamici e acrobatici)

 dalle 15.00 alle 19.00 Total Fighting School A.S.D-DIFESA PERSONALE , esibizione e lezioni di prova

 15.00 Saluto a PAOLO MAGISTRI Pres. CAI Besozzo

 15.10 – Volley Academy Besozzo— “sitting Volley” amichevole contro Comune di Besozzo

 15.15 GANESHA’S BELLY “Mandala Creativo per Bambini”

 dalle 16.00-alle18.00 – CALISTHENICS – esibizione e open class asd Anima

 16.00—Studio Personal Trainer Consulenze sportive – esibizione Soll. Pesi – Aerobic Circuit Training.

 17.00 SPAZIO YOGA BESOZZO Esplorando lo yoga: Osserva, riconosciti, scegli

 17.20 – 18.00 – DANZA 360 – Esibizioni danza e fitness

 18.00 SALUTO A.P.G. BESOZZO HORSES campioni provinciali basket Uisp

 18.30 VERBANO CALCIO presentazione squadra

 Dalle 20.00 – FUEGO LATINO – ballo liscio e latino americano per tutti